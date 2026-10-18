Illa expressa el seu condol per la dona morta a Cabrera de Mar (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat aquest diumenge el seu condol per la mort de la dona que el dissabte a la tarda va caure a la riera de Cabrera de Mar (Barcelona) durant les pluges torrencials que van afectar a part del litoral i prelitoral català.
Durant la visita de la futura Reserva Nacional de Catalunya a Sant Fruitós de Bages (Barcelona), Illa ha volgut mostrar el seu afecte a familiars i amics de la víctima i "renovar la crida a la prudència" davant del temporal de pluges que afectarà Catalunya aquest dilluns i dimarts.
"Aquesta tarda farem un nou Cecat per donar els avisos pertinents", ha detallat el president.
Els Bombers de la Generalitat han localitzat durant el matí d'aquest diumenge el cos sense vida de la dona a l'espigó del port de Premià de Mar (Barcelona) després dels treballs que han mantingut des del dissabte i durant tota la nit, segons ha informat l'alcalde de la localitat, Òscar Fernández.
Els fets es van produir quan una família intentava creuar la riera després de sortir del pavelló de Cabrera de Mar, i la dona, de 35 anys i veïna del poble, va caure-hi i va ser arrossegada per l'aigua.