Illa, Espadaler i l'alcalde de Manlleu (Barcelona) encapçalen el minut de silenci per l'incendi

DAVID OLLER - EUROPA PRESS
MANLLEU (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa; el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i l'alcalde de Manlleu (Barcelona), Arnau Rovira, han encapçalat el minut de silenci per les 5 víctimes mortals de l'incendi d'aquest dilluns.
Aproximadament mig miler de persones han acudit a aquest acte, celebrat davant de l'Ajuntament de Manlleu, en record dels 5 joves d'entre 14 i 17 anys que van perdre la vida en un incendi en el traster d'un bloc de pisos d'aquesta localitat.
Fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat en declaracions a Europa Press que les morts es van produir de forma "accidental" i que els menors van morir asfixiats per inhalació de fum.
Els primers indicis apunten al fet que l'inici de l'incendi va ser per un material de combustió ràpida, com podria ser un matalàs, que va generar "molt fum" i en tractar-se d'un espai petit, tancat i sense ventilació, els joves van morir asfixiats.
L'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, ha decretat 3 dies de dol oficial en el municipi i ha assenyalat que l'ajuntament va activar tots els protocols d'emergència i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i que ha mobilitzat el seu equip de psicòlegs per atendre les persones que ho necessitin.