Illa envia un missatge de tranquil·litat durant el confinament i demana respectar-lo

TARRAGONA 10 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit aquest dissabte que "tot està bé i controlat. No hi ha hagut cap dany personal", sobre l'incendi a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) que obliga a confinar cinc municipis del Garraf (Barcelona) i el Baix Penedès (Tarragona) per fum tòxic.

"El foc està estabilitzat però, fins que vegem que no hi ha risc per a la salut de les persones, està encara actiu aquest confinament", ha dit al principi del seu discurs a Deltebre (Tarragona) per inaugurar la rehabilitació de l'antiga Cambra Arrossera de la Cava.

Ha concretat que, després de l'alerta rebuda als mòbils dels ciutadans afectats, hi ha uns 150.000 confinats de Vilanova, Cubelles, el nucli de Roquetes a Sant Pere de Ribes (Barcelona), Cunit i Calafell (Tarragona).

Els ha demanat que no surtin d'on siguin i que tanquin les finestres, fins que es pugui garantir la seguretat totalment.

Ha agraït la seva col·laboració, i també el treball dels serveis de seguretat, d'emergències i dels municipis afectats.