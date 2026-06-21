Illa encapçala el minut de silenci pels menors morts a la platja de l'Arrabassada (Tarragona)

TARRAGONA 21 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han encapçalat un minut se silenci aquest diumenge al migdia davant de la façana de l'Ajuntament de Tarragona per la mort de 3 menors en un accident a la platja de l'Arrabassada aquest divendres.
Al minut de silenci també han assistit membres del Govern com la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor i el conseller d'Esports, Berni Álvarez, a més de representants del consistori i familiars i amics de les víctimes.
Els fets van succeir sobre les 15.30 hores d'aquest divendres en una zona rocosa de la platja, on sis menors es van veure afectats pel corrent i tres van aconseguir sortir, però altres tres van tenir dificultats i van ser rescatats pels equips d'emergència.
Un dels menors va morir a la zona, mentre que els altres dos van ingressar crítics a l'hospital, on finalment han mort.
En declaracions als mitjans el regidor de Medi ambient, Espai Públic i Joventut de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha traslladat el seu condol a les famílies i ha demanat a la ciutadania que segueixi les indicacions dels serveis de socorrisme i ha recordat que a les zones de roques està prohibit el bany, i ha dit que reforçaran en tant que sigui possible aquest missatge.