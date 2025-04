Illa, en el Dia dels Esquadres: "No deixarem ni un barri ni un poble desatès" en seguretat

Fixa com a prioritat del Govern la col·laboració entre Mossos, agents socials i governs

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha explicat que, quan visita municipis catalans, tots els alcaldes li demanen més policia, seguretat i protecció, i ha assegurat: "No deixarem ni un barri ni un poble desatès en matèria de seguretat".

Ho ha dit en la clausura de l'acte del Dia de les Esquadres 2025, que s'ha celebrat aquest divendres en el Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB) i que ha encapçalat junt amb el comissari cap dels Mossos, Miquel Esquius, i la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon.

Illa ha posat en valor que, sigui en el municipi que sigui, tothom ha de poder sortir al carrer i compartir l'espai comú amb tranquil·litat i seguretat, textualment.

"Per això la vostra tasca és essencial, va més enllà de l'estadística sobre seguretat ciutadana", i ha afegit que la raó de ser de la policia catalana és la proximitat, i ha fixat com a repte aconseguir els 25.000 agents per 2030 i així donar una resposta eficaç al repte de la seguretat.

D'altra banda, ha subratllat com a prioritat del Govern la col·laboració entre els Mossos i la resta d'agents socials, governs i diferents cossos policials: "No hi ha res pitjor que la confrontació".

"NO HI HA IMPUNITAT"

Illa ha subratllat que "a Catalunya no hi ha impunitat", que qui la fa la paga, i ha afirmat que el cos de Mossos d'Esquadra està preparat per assumir noves competències perquè sigui la policia integral en tots els racons del territori.

A més, ha recordat que hi haurà més jutjats i que Catalunya serà "una punta de llança" en el desplegament de la Llei d'Eficiència Judicial, amb la qual ha dit que el Govern està plenament compromès.

Finalment, ha comminat als Mossos a continuar amb el seu treball i exercir-ho "amb calma, rigor i valentia" per ser la policia de tots, en les seves paraules textuals.

RECONEIXEMENTS

Els Mossos d'Esquadra han subratllat que l'acte de condecoració és un gest de reconeixement a aquells policies que han mostrat "valentia i coratge" i que han destacat per la seva vocació de servei, fins i tot arriscant la seva vida per salvar a uns altres.

També s'han lliurat reconeixements a persones que, malgrat no pertànyer a l'àmbit policial, han estat exemple de comportament al llarg de la seva vida o de la seva carrera professional.

Entre les distincions, destaca l'homenatge al comissari Xavier Gámez, que pateix Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), al que se li ha fet lliurament del barret de copa de la uniformitat de gala dels Mossos d'Esquadra.