Publicat 28/12/2025 12:21

Illa destaca Vilarrubí per la seva "significativa presència" en la vida socioeconòmica catalana

Illa en un acte el passat dia de Nadal
Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 28 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la "significativa presència en la vida econòmica i social catalana" de l'empresari i directiu Carles Vilarrubí, mort aquest diumenge als 71 anys.

Ha dit que "deixa un important llegat comunicatiu, gràcies al seu impuls a la fundació de Catalunya Ràdio i Rac1" i que va ser empresari, president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i ex-vicepresident FC Barcelona.

També ha recordat que la Generalitat li va concedir la Creu de Sant Jordi (2015) i ha enviat el seu "sentit condol als seus familiars i amistats".

Contador

Contingut patrocinat