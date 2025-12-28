Illa destaca Vilarrubí per la seva "significativa presència" en la vida socioeconòmica catalana

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 28 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la "significativa presència en la vida econòmica i social catalana" de l'empresari i directiu Carles Vilarrubí, mort aquest diumenge als 71 anys.
Ha dit que "deixa un important llegat comunicatiu, gràcies al seu impuls a la fundació de Catalunya Ràdio i Rac1" i que va ser empresari, president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i ex-vicepresident FC Barcelona.
També ha recordat que la Generalitat li va concedir la Creu de Sant Jordi (2015) i ha enviat el seu "sentit condol als seus familiars i amistats".