Illa destaca la reflexió d'Edgar Morin sobre la complexitat del món i la seva defensa del diàleg

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 30 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la mort del pensador francès Edgar Morin als 104 anys, ha destacat "les seves reflexions sobre la complexitat del món, la convivència i els grans reptes" i ha augurat que la seva aposta pel diàleg inspirarà generacions.
"És la pèrdua d'una de les grans veus intel·lectuals d'Europa", ha dit aquest dissabte en un missatge a X recollit per Europa Press, i ha recordat que la Generalitat li va concedir el Premi Internacional Catalunya el 1994.
El filòsof i sociòleg francès va plantejar la teoria del pensament complex i estava considerat un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX.