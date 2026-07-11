Illa destaca l'oportunitat científica i econòmica de l'eclipsi solar: "Ho tenim tot preparat"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'oportunitat científica i econòmica que representa l'eclipsi solar del proper 12 d'agost, que serà total al sud de Lleida i les comarques de Tarragona, i ha assegurat que Catalunya està llista per al fenomen: "Ho tenim tot preparat".
En una jornada organitzada pel Govern a Camarles (Tarragona) sobre l'eclipsi solar, ha sostingut que Catalunya ha de viure conjuntament l'experiència i aprofitar-la al màxim, i que aquesta "oportunitat de país" posa en valor, sobretot, la ciència, però també l'educació, el territori i la prosperitat.
I així com ho va ser la visita del Papa Lleó XIV o el Grand Départ del Tour de França, segons el president, l'eclipsi ha de ser una oportunitat de presentar Catalunya al món: "Una nova oportunitat per demostrar que Catalunya, quan es proposa fer bé les coses grans, sap fer-ho amb rigor, amb coordinació i amb benefici en tot el país".
"FER-SE PREGUNTES"
Illa ha sostingut que l'eclipsi ha de servir per fer-se preguntes: "És el que volem promoure. Fer-se preguntes. Despertar les ganes d'aprendre del conjunt de la ciutadania. No volem viure només l'eclipsi com a espectadors, sinó també com a protagonistes científics d'aquest fenomen. Viure l'eclipsi i entendre el que està passant".
Segons el president, el fenomen ha de permetre apropar la ciència a tothom sense importar l'estrat social, la capacitat econòmica o l'origen familiar, reivindicar que Catalunya és "una potència internacional" en ciència i a caure en el compte de la importància de cuidar el planeta.
Però la ciència, ha continuat, no pot servir únicament com una carrera de competitivitat pel poder: "la ciència que impulsem a Catalunya ha d'estar per sobre de tot al servei de l'interès general i del ben comú, al servei del conjunt de les persones i no al servei d'uns pocs".
GAUDIR AMB SEGURETAT
Més enllà de la ciència, ha reivindicat l'eclipsi com una oportunitat econòmica per a Catalunya, alhora que un repte organitzatiu, i ha cridat a la població a participar amb entusiasme en el mateix: "És un moment històric", ja que el proper eclipsi solar total a Catalunya serà el 2180.
"És una oportunitat, mai millor dit, única. Doncs aprofitem-la amb entusiasme. Fem-ho amb responsabilitat, seguint les recomanacions de seguretat, respectant els punts d'observació habilitats i cuidant en tot moment del territori", ha resolt.