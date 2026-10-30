Illa després de l'arrest d'un presumpte organitzador dels saquejos a Barcelona: "No hi haurà impunitat"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat la detenció d'aquest dijous a la nit d'un menor per la seva presumpta vinculació als canals de comunicació de 'Blocus' relacionats amb els saquejos a Barcelona del dissabte passat: "No hi haurà impunitat enfront dels actes de violència".
"Continuarem actuant amb determinació perquè tothom qui comet un delicte n'assumeixi les conseqüències", ha dit en una anotació a 'X' recollida per Europa Press aquest divendres, en la qual ha enaltit el treball que qualifica d'imprescindible dels Mossos d'Esquadra.
Segons la policia catalana, el detingut suposadament va difondre l'enllaç d'accés al grup, va participar activament en les converses, facilitant indicacions sobre el material a portar, les mesures per evitar la detecció policial i les pautes d'autoprotecció.