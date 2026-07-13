Illa, sobre el finançament: "Catalunya no ha de demanar permís per liderar"

MADRID, 13 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha desconsiderat els retrets de les comunitats del PP i algunes del PSOE que rebutgen la proposta de finançament autonòmic en considerar-la un pacte bilateral, i ha proclamat que Catalunya "no ha de demanar permís per liderar".
"Ja n'hi ha prou de desconfiança amb Catalunya", ha afegit Illa durant un esmorzar informatiu organitzat per RTVE i l'Agència Efe en relació amb el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) de finals de juliol per parlar de finançament autonòmic.
En aquest context, ha criticat que el PP s'estigui mostrant en contra de la proposta de finançament autonòmic mentre ells no presenten un model alternatiu i tampoc no van aprovar un nou sistema mentre tenien majoria absoluta.
Per això, ha insistit a reivindicar el nou model de finançament autonòmic argumentant que "tothom hi guanya i ningú hi perd". "Ja n'hi ha prou de criticar les propostes pel seu origen i no pel seu contingut. Els qui fan això, són mals espanyols", ha recalcat Illa.
CREU EN LA JUSTÍCIA, PERÒ DEMANA RESPECTE
El president català també s'ha pronunciat sobre els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE i el Govern central, quan ha reconegut que no es pot permetre "no creure en la justícia", tot i que ha demanat al poder judicial que també "respecti" el poder legislatiu.
No obstant això, creu que la possible imatge que pot projectar la justícia de "manca d'imparcialitat" pot afectar "tres o quatre casos" concrets i mediàtics, tot i que ha evitat posar-hi nom.
Això sí, ha precisat que creu "poc" en les casualitats i coincidències" de gent que anticipa resolucions judicials: "Crec en la justícia, demano una justícia justa, però tampoc no vaig amb el lliri a la mà".
Respecte al pronunciament de la justícia europea sobre la llei d'amnistia, previst aquest dijous, Illa espera que el TJUE sigui "clar" i que aquesta norma es pugui aplicar amb "diligència", tot i que ell té "pocs dubtes" sobre la llei.
SENSE CANVIS EN EL SEU GOVERN
De la mateixa manera, Illa ha reivindicat la seva capacitat per aprovar els pressupostos del 2026 i ha dit que no albira "canvis" en el seu gabinet per afrontar la segona part de la legislatura.
En aquest sentit, creu que els pressupostos del 2026 poden servir al Govern per gestionar l'any 2027 i 2028, després d'afirmar que li donen "recorregut" per a tota la legislatura, però no es tanca a poder confeccionar uns comptes l'any vinent.
Quant als pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2027, que dimarts comencen el recorregut parlamentari, Illa no té tan clar que no puguin tirar endavant i ha apostat per negociar-los, tot i que ha advertit que "tothom ha d'estar a l'alçada i no demanar coses impossibles".
També ha parlat sobre els incendis en insistir a demanar un canvi de paradigma per oblidar la "mirada urbana" del bosc, a més de l'auge en les enquestes d'Aliança Catalana, sobre els quals creu que hi ha una part "minoritària" a Catalunya que està "en el discurs de la por".
Finalment, ha comentat les paraules de l'expresident espanyol Mariano Rajoy sobre els jugadors de la selecció francesa de futbol en considerar que es tracta d'un "error" per part de l'exdirigent del PP.