Illa demana "serenitat" i calma davant de l'hantavirus i afirma que s'apliquen els protocols

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 9 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat un sentiment de "serenitat i de calma" a la població davant del brot d'hantavirus i ha afirmat que totes les institucions estan treballant i aplicant els protocols.
Així s'ha expressat durant la seva intervenció en l'acte institucional pel Dia d'Europa aquest dissabte a Barcelona, en el qual també han participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch; el cap de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, Sergi Barrera, i el representant de la Comissió Europea a Barcelona, Manuel Szapiro.
Illa ha demanat "confiança" en els científics i els experts de la sanitat ja que, afirma, és la ciència la que ens treu d'aquestes situacions i ha apel·lat als ciutadans perquè segueixin la informació sobre aquest virus per canals oficials perquè, assegura, en aquestes situacions hi ha gent que aprofita no per construir sinó per generar confusió.