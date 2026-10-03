Illa demana seguir les recomanacions davant d'una situació "molt complexa" per les pluges

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat a la ciutadania que respecti les mesures de prevenció decretades per Protecció Civil a partir d'aquest dissabte a la tarda davant de l'episodi de pluges a Catalunya amb una "situació meteorològica molt complexa".
Així ho ha dit en la seva intervenció en la clausura de l'Escola Feminista Dolors Renau del PSC aquest dissabte, on ha alertat que es tracta d'un "mini huracà" que afectarà tot el litoral i prelitoral.
"No és una broma", ha remarcat Illa, que ha insistit a prendre's amb serietat les mesures que es decretin.