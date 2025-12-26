Illa demana "màxima precaució" sobretot en desplaçar-se, per les pluges, neu i onatge

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 26 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat per a aquest divendres de Sant Esteve "màxima precaució", sobretot en desplaçar-se, per les pluges, neu i onatge a Catalunya.
Ha instat a seguir les indicacions de Protecció Civil de la Generalitat, no apropar-se a rius, rieres i barrancs, i no aparcar en punts inundables.
Hi ha avisos de pluja al nord-est (més de 100 l/m2 en 24 hores); es preveu fort onatge a l'Alt i Baix Empordà (Girona) amb avisos de 6 sobre 6 del SMC; el Pla Inuncat està en fase d'alerta, es preveu que les precipitacions puguin ser constants i que a les comarques de Girona superin els 100 l/m 2 en 24 hores.