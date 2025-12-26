Publicat 26/12/2025 09:31

Illa demana "màxima precaució" sobretot en desplaçar-se, per les pluges, neu i onatge

Illa en la roda de premsa que va convocar el dia 23
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 26 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat per a aquest divendres de Sant Esteve "màxima precaució", sobretot en desplaçar-se, per les pluges, neu i onatge a Catalunya.

Ha instat a seguir les indicacions de Protecció Civil de la Generalitat, no apropar-se a rius, rieres i barrancs, i no aparcar en punts inundables.

Hi ha avisos de pluja al nord-est (més de 100 l/m2 en 24 hores); es preveu fort onatge a l'Alt i Baix Empordà (Girona) amb avisos de 6 sobre 6 del SMC; el Pla Inuncat està en fase d'alerta, es preveu que les precipitacions puguin ser constants i que a les comarques de Girona superin els 100 l/m 2 en 24 hores.

