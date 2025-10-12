Illa demana "màxima precaució" per les pluges de Tarragona, després de reunir-se amb el Cecat

TARRAGONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat "màxima precaució" per les pluges torrencials d'aquest diumenge a comarques de Tarragona, especialment al Montsià, després de reunir-se amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) per abordar la situació.
"Des del Govern seguim demanant màxima precaució i seguir les indicacions de Protecció Civil", i ha donat les gràcies als servidors públics per la seva feina, en un missatge a X recollit per Europa Press.
En la reunió també ha participat la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, i representants de Protecció Civil i Bombers de la Generalitat, entre altres.