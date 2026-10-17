Publicat 17/10/2026 13:33

Illa demana "màxima precaució" davant l'alerta per pluges a Catalunya d'aquest dissabte

El president de la Generalitat, Salvador Illa.
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat "màxima precaució" davant l'alerta per pluges activa a diverses comarques de Barcelona i Girona aquest dissabte.

En una apunt a 'X' ha demanat que es segueixin les indicacions dels serveis d'emergències i les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), i ha demanat preveure amb temps els desplaçaments necessaris i evitar els que siguin innecessaris.

Illa ha presidit aquest dissabte al migdia la reunió del Cecat per fer seguiment d'aquest episodi de pluges torrencials.

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