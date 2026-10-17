Illa demana "màxima precaució" davant l'alerta per pluges a Catalunya d'aquest dissabte

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat "màxima precaució" davant l'alerta per pluges activa a diverses comarques de Barcelona i Girona aquest dissabte.
En una apunt a 'X' ha demanat que es segueixin les indicacions dels serveis d'emergències i les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), i ha demanat preveure amb temps els desplaçaments necessaris i evitar els que siguin innecessaris.
Illa ha presidit aquest dissabte al migdia la reunió del Cecat per fer seguiment d'aquest episodi de pluges torrencials.