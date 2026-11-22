David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat extremar les precaucions i evitar desplaçaments innecessaris davant l'alerta per fortes ratxes de vent que afecta diverses comarques catalanes aquest diumenge.
En un missatge a 'X' recollit per Europa Press, Illa ha desitjat una ràpida recuperació a les persones ferides a causa del vent i ha agraït la feina als serveis d'emergències.
Les fortes ratxes han deixat diverses persones ferides a Catalunya, entre les quals 9 persones afectades per la caiguda d'un arbre mentre participaven a la Cursa de les Dones de Barcelona (sense gravetat), una altra persona ferida per la caiguda d'un fanal a Sabadell i un ferit de gravetat per la caiguda d'un arbre a Barcelona.