Illa defensa que "més cultura i més ciència, més racionalitat, és l'aposta correcta"

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest divendres que "més cultura i més ciència, més racionalitat, és l'aposta correcta", durant l'acte d'inauguració de la biblioteca del Palau dels Comtes de Centelles (Barcelona), informa el Govern en un comunicat.
Acompanyat per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, Illa ha posat en valor l'esforç de l'Ajuntament i la col·laboració entre institucions per dur a terme el projecte, i destaca que és "una aposta que demostra valentia", visió de futur i estabilitat.
"Només es poden fer aquestes apostes si es té una perspectiva d'estabilitat", i també ha destacat que la cadena humana impulsada pel municipi, des de l'antiga biblioteca a la nova, és un gest simbòlic que ha fet viure al poble la bibilioteca abans que obri les seves portes.
Illa ha reivindicat la cultura com a eina davant els reptes actuals i ha afirmat que "s'ha de tenir confiança per fer les coses" i que cal fer front al futur, diu, amb esperança, confiança i cohesió social.
El projecte preveu que la nova biblioteca ocupi progressivament quatre de les sis plantes de l'edifici amb una superfície total de 1.422,10 metres quadrats.
Per a l'adequació de l'espai a l'ús de biblioteca, el departament va atorgar a l'Ajuntament de Centelles una subvenció de 1.034.361,56 euros.