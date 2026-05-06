Illa defensa les decisions del Govern central sobre el creuer amb hantavirus: "No ens hem d'espantar"

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat aquest dimecres el seu suport a les decisions del Govern central en matèria de salut pública respecte a l'escala que farà el creuer amb persones infectades per hantavirus a les Illes Canàries: "No ens hem d'espantar, hem d'actuar sempre de la mà de la ciència per resoldre aquestes situacions".
En una intervenció als mitjans a Vic (Barcelona), el també exministre de Sanitat durant la pandèmia de la covid-19 ha dit que sap bé com funciona el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) i la salut pública, per la qual cosa ha enviat un missatge "de serenitat, de confiança i de suport a les decisions que s'estan prenent per resoldre aquesta situació".
També ha explicat que el Govern ha estat en contacte amb els 5 catalans que hi ha al creuer, que estan "bé de salut" i en bones condicions.