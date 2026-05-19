Illa defensa comptar amb informació en català "contrastada i analitzada" per a una bona democràcia

David Zorrakino - Europa Press
Lliura els Premis Nacionals de Comunicació 2026 juntament amb el conseller Dalmau
BARCELONA, 19 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat la necessitat de comptar amb una bona informació en llengua catalana que estigui "contrastada i analitzada" per definir i assegurar que els polítics i les institucions d'una democràcia funcionin correctament.
Ho ha expressat aquest dimarts en la gala dels Premis Nacionals de Comunicació 2026 a Sabadell (Barcelona), juntament amb el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i l'alcaldessa del municipi, Marta Farrés, en els quals s'han lliurat diversos guardons per reconèixer l'excel·lència en el camp de comunicació a Catalunya o en llengua catalana.
La gala ha reconegut a Justo Molinero en el premi d'Honor; a la directora del 'Llaura', Esther Vera, amb el de Comunicació de Premsa; a la '2Cat' amb el de Comunicació Televisiva; a 'Rac1' amb el de Comunicació Radiofònica; a '3Cat' amb el de Comunicació Digital; al Diari de Sabadell i la docusèrie 'Hospital de Proximitat' (ex aequo) amb el de Comunicació de Proximitat i a Banc Sabadell en la categoria de Comunicació Publicitària i Corporativa.
Illa ha expressat el seu agraïment als mitjans de comunicació premiats, així com a la resta de Catalunya, que treballen per verificar la informació i fer-la arribar a la ciutadania: "En moments en què hi ha molta informació, més que mai necessitem a algú que la contrasti i que l'analitzi".
Finalment, el president ha cridat a la ciutadania a veure oportunitats en lloc d'amenaces per "no acabar angoixats" i poder encarar el futur amb esperança.
DALMAU
En la seva intervenció, Dalmau ha defensat la democràcia sòlida amb institucions fortes que hi ha actualment, i malgrat reconèixer que no és perfecta, ha apuntat que no seria possible sense una comunicació, "fort, plural, compromesa i arrelada" com la qual hi ha a Catalunya.
"Avui no celebrem només trajectòries professionals, celebrem els mitjans que expliquen allò que funciona i els que qüestionen el poder, els que baixen al carrer i els que fan visible a tota la gent que forma part de Catalunya. També a qui ha arribat i vol ser ciutadania de ple dret".
Ha subratllat que són necessaris més mitjans que facin viure el català amb naturalitat i ambició, si bé ha apuntat que "necessitem" un periodisme que expliqui a les persones nouvingudes a Catalunya, per parlar d'elles no com una dada, sinó com a ciutadans i ciutadanes amb noms, històries, drets i deures.