Illa defensa la ciència pel "bé comú" i que tingui suport, als Premis Nacionals de Recerca

L'exdirector del CRG Luis Serrano rep el Premi Nacional de Recerca 2025
BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat una ciència "al servei del bé comú" i considera que dedicar-s'hi no ha de ser un acte heroic, diu, sinó que ha de tenir suport, durant la cerimònia de lliurament dels 36 Premis Nacionals de Recerca.
A l'acte, que ha tingut lloc aquest dimarts al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Illa, amb la consellera d'Investigació i Universitats, Núria Montserrat, ha lliurat els guardons als 7 premiats d'aquesta edició.
Illa, que ha començat la seva intervenció recordant al cirurgià i exrector de la Universitat de Lleida (UdL) Joan Viñas, ha insistit que Catalunya necessita més nenes científiques i despertar vocacions, i que el lliurament d'aquests premis en un teatre és un "escenari ideal, perquè la ciència, com l'art, és emoció, és creativitat, empatia i solidaritat".
Considera que el món viu un moment de progrés científic excepcional, impulsat per la IA, la supercomputació i la hiperconectivitat i que, davant d'aquells que volen convertir aquest progrés en una cursa competitiva de poder, Illa defensa que la ciència que s'impulsa des de Catalunya ha d'estar al servei del bé comú i reivindica que el coneixement "surti al carrer".
Ha posat en valor el talent dels científics catalans però considera que aquest necessita recursos i eines, perquè "dedicar-se a la ciència no ha de ser un acte heroic individual, ha de tenir suport"; i ha recordat el programa d'activitats que s'ha impulsat amb motiu de l'eclipsi total de Sol que es podrà veure a Catalunya el proper 12 d'agost.
PREMI NACIONAL DE RECERCA 2025
Els premis, que atorga el Departament d'Investigació i Universitats a través de la Fundació Catalana per a la Rercera i la Innovació (Fcri), han reconegut al que va ser director del Centre de Regulació Genòmica (CRG) fins a aquest maig, Luis Serrano, com a Premi Nacional de Recerca 2025.
En recollir el reconeixement, Serrano, que ha recordat que va deixar la direcció del CRG el passat 1 de maig, ha destacat el suport del Govern a la investigació, així com el nivell d'excel·lència de la investigació que es fa a Catalunya, i remarca: "Estem en un moment en el qual deixem l'adolescència per entrar en la maduresa com a sistema, i hem de fer una aposta per la innovació".
Amb aquest premi se'l destaca per ser "referent mundial en biologia molecular, de sistemes i sintètica" i perquè els seus descobriments han aclarit les regles físiques que regeixen el plec de proteïnes i han revelat com les xarxes genètiques aconsegueixen l'estabilitat, obrint noves vies per al desenvolupament de fàrmacs, disseny de proteïnes i la biologia sintètica.
CONSELLERA
Montserrat, que ha començat el seu discurs recordant també a Joan Viñas i ha transmès el seu suport a la família i la comunitat universitària, ha destacat la importància d'entendre el món i "deixar-lo una mica millor als que venen després".
També ha remarcat que les societats que continuen preguntant-se per què passen les coses "són societats que continuen avançant", i posa en valor la qualitat del sistema científic de Catalunya, que qualifica com un dels més capdavanters, i que amb aquests premis es reconeixen trajectòries i iniciatives que generen impacte.
TALENT JOVE I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT
El Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2025 (ex aequo) ha estat per a la investigadora de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB) i professora agregada Nadejda Blagorodnova, pel seu estudi de la fusió i interacció de les estrelles binaries, que l'ha fet usar telescopis espacials com el James Webb Space Telescope.
Katherine Vila ha rebut també el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2025 (ex aequo), qui és professora d'investigació Icrea en l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) de Tarragona, i se li reconeix la seva aportació en el desenvolupament de la fotocatàlisis i els nanomaterials per a aplicacions d'energia i descontaminació ambiental.
La Fundació Eurecat ha estat guardonada amb el Premi Nacional a la Transferència del Coneixement i la Innovació 2025, que en els seus 10 anys de vida ha crescut en ingressos i plantilla --amb activitats en les 11 seus a Catalunya (i 3 més a Madrid, Màlaga i Xile) i ha format a més de 40.000 persones--, i en aquest període ha contribuït en 509 milions d'euros al PIB de Catalunya.
ALTRES GUARDONS
El químic i bioquímic i comunicador científic Pere Estupinyà ha rebut el Premi Nacional Joan Guinovart i Cirera de Comunicació Científica, qui actualment dirigeix i presenta 'El Caçador de Cervells' de TVE, divulga ciència cada diumenge en 'A Viure' de Cadena SER, i imparteix conferències a Catalunya i la resta del món.
S'ha atorgat el Premi Nacional al Mecenatge i a la Col·laboració Científica Públicoprivada 2025 al Projecte ARI (Assistència i Recerca en Immunoteràpia), de la Fundació de Recerca Clínic Barcelona i l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps), que, sorgit el 2015, pretén aconseguir recursos per fer front al càncer amb teràpies avançades i ha aconseguit la xifra de més de 7,6 milions d'euros, fruit de gairebé 10.000 donacions.
El Premi Nacional a la Creació d'una Empresa de Base Científica ha estat concedit a la Universitat de Lleida (UdL) i a la Université de Sherbrooke (Canadà) per la spin-off Universal Smart Cooling S.L. (UniSchool), que ha desenvolupat una tecnologia pròpia de refrigeració líquida directa en el xip que redueix fins a un 70% el consum en refrigeració i un 30% el global dels servidors.