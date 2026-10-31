Illa sobre la convocatòria de 'Blocus': "Qui vingui a saquejar respondrà davant la justícia"

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els Mossos d'Esquadra estan preparats davant una nova convocatòria de 'Blocus' aquest dissabte i la possibilitat que es produeixin disturbis a Barcelona i altres ciutats catalanes: "Qui vingui a saquejar respondrà davant la justícia, com ja estan responent els detinguts del dia 24. I ningú és culpable pel seu origen", ha apuntat.
En un missatge a 'X' recollit per Europa Press aquest dissabte, Illa ha remarcat que són conscients de les convocatòries per a aquest dissabte, coincidint amb la celebració de la Castanyada i Halloween, una festa que, ha dit, és "de tots i se celebra al carrer".
Els Mossos preveuen activar el seu nivell màxim davant mobilitzacions en la via pública amb l'objectiu de "blindar" Barcelona, un dispositiu que s'iniciarà sobre les 15 hores amb controls al transport públic.