Illa es compromet a garantir "el finançament adequat" per l' Institut d'Estudis Catalans

BARCELONA, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès aquest divendres a garantir "el finançament adequat" perquè l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) pugui dur a terme els seus projectes.

"Tal com em vaig comprometre a fer amb la presidenta, estem ultimant els mecanismes per reforçar els vincles de l'Institut i garantir el finançament adequat perquè es puguin dur a terme els projectes compromesos", ha dit durant l'acte d'inauguració del curs acadèmic de l'IEC.

Illa també ha demanat que la institució promogui "més i millor" la transferència de coneixement a la societat, les empreses i les polítiques públiques.

"Per prestigi i per massa crítica, l'Institut també ha d'estar al capdavant de la millora de Catalunya i del gran objectiu que tenim com a país, que és el de generar prosperitat compartida", ha valorat.

Respecte a la situació de la llengua catalana, el president ha afirmat que "amb intel·ligència, recursos i si ens apliquem autocrítica" el català seguirà sent un element de progrés i seguirà formant part de la columna vertebral de Catalunya, en les seves paraules.