Illa, Collboni, Urtasun i Hernández assisteixen al lliurament dels premis Nadal i Pla a Barcelona

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 6 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i la consellera de Cultura, Sònia Hernández, assisteixen la nit d'aquest dimarts a la tradicional vetllada literària de lliurament del 82 Premi Nadal de novel·la i el 58 Premi Josep Pla de prosa en català a l'hotel Palace de la capital catalana, amb uns 380 convidats.
També hi són el secretari d'Estat de Cultura, Jordi Martí; la segona tinenta d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay; el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé, i l'expresident de la Generalitat José Montilla.
A més de polítics, hi han anat escriptors com Najat el Hachmi, Laia Aguilar, Lluis Foix i Xavier Pla, entre molts altres.
PREMI NADAL
El Premi Nadal, amb què arrenca l'any de guardons literaris i dotat amb 30.000 euros, ha rebut en aquesta edició un rècord de 1.207 originals, segons l'editorial Destino, i el jurat està format per Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos i l'editor Emili Rosales.
De les novel·les rebudes, el jurat n'ha seleccionat cinc finalistes: 'Edoardo C.', d'Alba Ramírez Roeznillo; 'El agente de África', de Marius de Montenoir (pseudònim); 'Ruge otro día estival', d'Oriol Arce (pseudònim); 'Las urracas', de Paula Gil, i 'La Musique', de Clara Schumann (pseudònim).
PREMI PLA
El Premi Josep Pla, dotat amb 10.000 euros, ha rebut 42 originals i el seu jurat està format per Montse Barderi, David Bueno, Jaume Clotet, Manuel Forcano i l'editora Glòria Gasch.
Han seleccionat com a finalistes 'Botes de vaquer', de Francesc Duch Casanova; 'El combat contra el desencís', de Regina Climacus (pseudònim); 'La terra de Trapanada', de Laura Millan; 'L'altra', de Pepa Pla (pseudònim), i 'Si les parets parlessin', de Rita de Vallalta (pseudònim).