Illa, Collboni, Rull, Crespín i Moret guarden un minut de silenci per les víctimes

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
BARCELONA, 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el president del Parlament, Josep Rull; el delegat del Govern a Catalunya, José Crespín, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, han encapçalat aquest dimecres un minut de silenci en record de les víctimes de l'accident ferroviari en Urdir (Toledo).
L'acte de record ha estat a la plaça Sant Jaume de Barcelona, davant l'Ajuntament i la Generalitat, i han assistit també diversos consellers del Govern, membres del govern municipal, representants polítics del Parlament i de la corporació municipal, a més de membres dels diferents cossos policials.
Davant les convocatòries per part de l'organització juvenil vinculada a Vox, Revolta, de concentrar-se en diversos punts d'Espanya per "exigir responsabilitats" per l'accident, els Mossos d'Esquadra han desplegat en les entrades de la plaça una desena de patrulles de seguretat ciutadana, encara que l'acte ha transcorregut sense incidents.
També en altres ciutats catalanes com a Tarragona; Lleida; L'Hospitalet de Llobregat; Badalona; Manresa; Vic; Mataró; Sant Cugat del Vallès (Barcelona); Tortosa (Tarragona) o Figueres (Girona), entre unes altres, s'han convocat minuts de silenci en record a les víctimes de l'accident ferroviari.
El Govern ha decretat 3 dies de dol oficial a Catalunya per l'accident, vigent des del dijous fins al dissabte 31 d'octubre, i durant aquest període, se suspendran les celebracions oficials i les banderes onejaran a mitja asta als edificis i dependències de la Generalitat i en la resta de corporacions públiques de Catalunya.