Illa i Collboni encapçalen un minut de silenci per un feminicidi ocorregut al maig a Barcelona

Menor insta la ciutadania a denunciar qualsevol indici de violència
BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han encapçalat aquest dimarts a les 12 hores un minut de silenci a la plaça Sant Jaume de Barcelona per la dona assassinada que va ser trobada al maig en un pis de Ciutat Meridiana, al districte barceloní de Nou Barris.
A l'homenatge, davant l'Ajuntament i al Palau de la Generalitat, hi han assistit tots els consellers del Govern i diferents regidors del govern municipal, BComú, ERC, i PP.
Després de mesos d'investigació, els Mossos d'Esquadra van confirmar divendres passat que la dona va ser assassinada, després que l'autòpsia així ho corroborés.
MENOR I GIL
En unes declaracions als mitjans després del minut de silenci, la consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha lamentat que la confirmació d'aquest feminicidi "no és una bona notícia", però permet posar el focus en aquest tipus de violència i en la unitat d'acció de totes les institucions, imprescindible segons ella per lluitar i erradicar-la.
"La violència masclista existeix i és un fet estructural, no podem negar-la i fer-ho és absolutament irresponsable", ha subratllat Menor, que ha aprofitat per enviar el seu condol a familiars i amics de la víctima i ha instat la ciutadania a denunciar qualsevol indici.
Per la seva banda, la regidora de Feminismes, Igualtat i Memòria Democràtica de Barcelona, Raquel Gil, ha explicat que aquest minut de silenci no s'havia convocat abans per responsabilitat, però que després de la confirmació de la policia catalana, no es podia deixar passar el reconeixement a la víctima, segons ella.
"És una violència que no diferencia entre classes socials i vulnerabilitats", ha lamentat Gil, que ha apostat per unes institucions fortes per oferir respostes adequades.
PRESÓ PROVISIONAL
El presumpte autor de 55 anys va ingressar a presó provisional el 28 de maig, dos dies més tard de la troballa del cos, acusat de matar la seva parella, i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va comunicar que la causa continuava oberta per un delicte d'homicidi dolós.
Segons la interlocutòria emesa aleshores i consultada per Europa Press, el presumpte autor va explicar que el setembre del 2024 se la va trobar morta i no va trucar a la policia perquè es va quedar en xoc, i també va reconèixer haver-la embolicat en plàstic per demostrar que la mort no va ser violenta ni per maltractaments.