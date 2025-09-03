Publicat 03/09/2025 13:46

Illa celebra les precandidates d'Espanya als Oscar: "El cinema català continua fent història"

BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dimecres que el cinema català "continua fent història" després de l'anunci de 'Sirat', d'Oliver Laxe; 'Romería', de Carla Simón, i 'Sorda', d'Eva Llibertat, com seleccionades per optar a representar a Espanya en la propera edició dels Oscar en la categoria de Millor Pel·lícula Internacional.

En una anotació en 'X' recollit per Europa Press, Illa ha assegurat: "'Romería', 'Sirat' i 'Sorda', tres produccions catalanes precandidates per als Oscar! El cinema català continua fent història!".

El proper 17 de setembre s'anunciarà la pel·lícula que finalment representarà a Espanya en els premis de l'Acadèmia de Hollywood, i un total de 57 llargmetratges, estrenats entre l'1 d'octubre de 2024 i el 30 de setembre de 2025, han optat a la preselecció.

