BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat aquest dimecres l'augment de traduccions d'obres al català entre el 2007 i el 2025 i ha expressat que la tasca imprescindible dels lingüistes va més enllà de traduir les obres: "No té preu".
"Vostès interpreten el català i li donen vida en una altra llengua, però, abans de res, estimen al català perquè els seus conciutadans també l'estimin", ha dit Illa davant 150 traductors en la recepció dels participants del primer Fòrum Internacional de Traductors de Literatura Catalana, celebrat al Palau de la Generalitat.
Illa ha explicat que el 2025 es van traduir més de 380 títols de la literatura catalana a altres idiomes, un 119% més que el 2007, i ha ha reivindicat la diversitat lingüística com un "patrimoni" que cal protegir.
"Quan desapareix una llengua o quan s'aïlla una cultura, el món sencer s'empobreix". El que necessita el món és més cultura, més llengües per entendre'ns, per celebrar-nos i per enfortir vincles", ha apuntat.
EL CATALÀ ENS "NECESSITA A TOTS"
El president ha afirmat que "el català ens pertany i ens necessita a tots" i ha agraït als asssistents projectar el català i la cultura catalana a tot el món.
El primer Fòrum Internacional de Traductors de Literatura Catalana està organitzat per l'Institut Ramon Llull, amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i reuneix per primer cop a Barcelona professionals de la traducció que representen més d'una trentena de llengües i països d'origen.
A l'acte a la Generalitat també hi han assistit la consellera de Cultura, Sònia Hernández; el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila; i la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, entre d'altres.