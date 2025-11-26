Illa celebra els 60 anys de l'Institut Guttmann, que "representa la millor versió de Catalunya"

BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que l'Institut Guttmann-Hospital de Neurorehabilitació de Badalona (Barcelona) "representa la millor versió de Catalunya", en l'acte institucional aquest dimecres de celebració del seu 60è aniversari.
"És una de les nostres joies més preuades, que hem de potenciar, perquè continuï sent un referent dins i fora", ha dit Illa, que ha estat acompanyat per la consellera de Salut, Olga Pané, i la presidenta del Patronat de la Fundació Guttmann, Núria Basi, informa el Govern en un comunicat.
Illa ha reconegut que fa 60 anys que l'Institut Guttmann obre la "porta a la millor sanitat del món, la porta a la salut i la vida, la porta a la Catalunya del futur", i assegura que s'ha fet amb talent, coneixement, innovació, recerca i compromís per la transformació social, científica i mèdica a Catalunya.
Per ell, l'Institut Guttmann representa "persones ajudant persones, talent al servei de l'interès general, innovació, els millors equipaments i valors humans que ajuden a construir una Catalunya millor, un món millor".
Ha subratllat que tots els seus professionals fan possible que els pacients "tinguin accés als millors tractaments, al ple reconeixement dels seus drets, a les millors oportunitats", a través de la rehabilitació o empoderant i transformat les seves vides.
"Tots vosaltres heu fet possible aquest miracle modern i ens ajudeu a enfortir l'esperança d'aquest país", ha dit Illa adreçant-se als professionals que treballen a l'Institut Guttmann, la fundació del qual es va constituir el 1962 i subratlla que és exemple de la millor cooperació públic-privada, en les seves paraules.