Illa: Catalunya "està i estarà sempre al costat" del Papa en un món en el qual perillen els DD.HH.

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat la seva felicitat per la visita del Papa a Catalunya, i ha assegurat que en un món en el qual perillen els drets humans Catalunya "està i estarà sempre al costat" de León XIV.
En la inauguració de l'exposició 'Gaudí. La Sagrada Família i Barcelona' en el Palau Robert, que ha coincidit amb el dia que s'ha oficialitzat l'agenda de la visita del Papa, ha afirmat que és una visita que té "molt significat" en un moment en el qual perilla el més elemental, com són els drets humans.
Illa ha afirmat que és una gran oportunitat per mostrar que Catalunya és "terra de drets humans, és terra de convivència, és terra de solidaritat, és terra d'acolliment i és terra de dignitat per a totes les persones".