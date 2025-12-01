Illa sobre la beca de Barcelona a autors llatinoamericans: "Obrir-se sempre és bo"

David Zorrakino - Europa Press
GUADALAJARA (MÈXIC), 1 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dilluns que respecta la iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona d'impulsar una beca residència d'escriptura per a autors llatinoamericans: "Em sembla que obrir-se sempre és bo".
Ho ha dit en declaracions a Guadalajara (Mèxic), on aquest dilluns inaugura l'estand de Catalunya a la Fira Internacional del Llibre (FIL), on Barcelona és convidada d'honor.
La beca anunciada per l'alcalde Jaume Collboni ha rebut crítiques d'ERC ("menys estrelletes i més explicar qui som des d'aquí", ha dit la dirigent Elisenda Alamany), de Junts (que demana retirar-la o convocar-ne una igual per a escriptors en català) i de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), que insta a retirar-la i destinar la dotació de 80.000 euros a la creació en català.