Illa avisa que la previsió de pluges intenses "no ha acabat" i reunirà aquest diumenge al Cecat

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avisat que la previsió de pluges intenses per als propers dies a Catalunya "no ha acabat", i ha explicat que convocarà per a la tarda d'aquest diumenge una nova reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat).
"Demà hi ha previsió d'intenses pluges en forma de dana, una gota freda, que aquesta tarda acabarem de calibrar què part del territori afectarà i amb quina dimensió, i també donarem els oportuns avisos a la població", ha dit en una intervenció en un acte a Cervelló (Barcelona).
El president ha agraït el comportament ciutadà davant dels avisos del dissabte, ha demanat la màxima prudència per a les properes hores, i ha lamentat la desaparició d'una persona a Cabrera de Mar (Barcelona): "Esperem poder trobar-la el més aviat possible".