Illa assegura que el Govern porta "la millor sanitat pública a tots els racons de Catalunya"

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que el Govern porta "la millor sanitat pública a tots els racons de Catalunya", després que el Govern hagi aprovat en el Consell Executiu d'aquest dimarts ampliar el servei de trombectomia mecànica per tractar ictus 12 hores al dia a Lleida i Tarragona.
Ho ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press en la qual ha celebrat l'extensió d'aquest servei als hospitals Joan XXIII de Tarragona i Arnau de Vilanova de Lleida i ha recordat que aquest era un compromís de l'executiu.
A més a més, ha afegit que el 2027, quan es compti amb els professionals necessaris formats, s'oferirà servei 24 hores tot l'any en aquests hospitals.