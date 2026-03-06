Illa assegura que els discursos masclistes "no tenen cap espai" en les institucions

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu
Menor reivindica el feminisme com "una eina imprescindible" per a un futur més just
BARCELONA, 6 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit del risc dels discursos masclistes contra els drets i llibertats de les dones i assegura que "no tenen cap espai" en les institucions, amb motiu del 8M, Dia Internacional de les Dones.
Ho ha dit aquest divendres a l'acte institucional pel 8M, que ha encapçalat juntament amb la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, i la presidenta de l'Institut Català de les Dones (ICD), Sònia Guerra, en el qual ha recordat que la igualtat actual és "hereva de l'esforç, talent i valor de dones que van obrir les portes".
Creu que s'ha d'anar més enllà d'escoltar a les dones, ja que elles han de decidir, actuar, en tots i cadascun dels àmbits i espais de la societat, i "en plena llibertat, autonomia, igualtat i seguretat".
"S'ha avançat, però per a la igualtat tenim molt treball a fer", i defensa que el feminisme és transversal i que s'ha de continuar treballant per reduir la bretxa salarial, evitar la precarietat laboral i trencar els sostres de cristall.
Veu necessari erradicar les noves formes de masclisme a les xarxes socials i prevenir i perseguir la violència masclista: "Una sola víctima de violència masclista demostra que encara hi ha molt camí per recórrer".
MENOR
En la seva intervenció, Menor ha insistit en què els drets de les dones no estan garantits per sempre i que "el repte més important és fer entendre que el feminisme, que la igualtat, no és una lluita del passat, sinó una eina imprescindible per continuar construint un futur més just".
Afirma que els avenços que moltes vegades es donen per descomptats "són el resultat d'una lluita col·lectiva sostinguda durant generacions" i que amb la campanya del Govern d'aquest any es reivindica precisament això, la memòria.
"Vull reivindicar el llegat de les dones que han obert camí perquè avui puguem avançar amb més força. Som responsables de transmetre aquest llegat a la generació", indica, ja que creu que encara queda camí per recórrer.
A més, la consellera ha demanat "no avalar discursos que volen fer retrocedir (les dones), discursos que neguen la desigualtat, que qüestionen el feminisme o que neguen la violència masclista", ja que és negar la realitat que pateixen moltes dones.
MANIFEST
La declaració institucional pel 8M l'han llegit la periodista Rosa Maria Calaf juntament amb la també periodista Olga Viza, i en el text es recorda la "gran força transformadora" de les primeres Jornades Catalans de la Dona, fa 50 anys, i que van servir per impulsar el feminisme als barris i els pobles.
El document ha recordat a "aquelles joves idealistes i lluitadores del 76, dones majors avui, que van fer possible assumir aquests drets per a totes", i que recordar aquell moment no és un acte nostàlgic, sinó alguna cosa necessari.
"La memòria històrica ens permet entendre que els drets de les dones mai han estat garantits de manera definitiva i que cada avanç ha conviscut amb resistència, reaccions i intents de reculada", afegeix.
Tot seguit, Olga Viza han mantingut una conversa amb Rosa Maria Calaf, l'educadora Remei Sipi i la professora i política Teresa Eulàlia Calçada; i l'acte ha explicat també amb l'actuació del cor Geriona, format per dones.