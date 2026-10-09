Illa aposta per no donar una resposta "exclusivament sanitària" a la salut mental

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apostat per no donar una resposta "exclusivament sanitària" als problemes de salut mental, ja que també tenen arrels socials, educatives, laborals i comunitàries.
Així s'ha pronunciat aquest divendres en l'acte pel Dia Mundial de la Salut Mental, juntament amb la directora del Pacte Nacional de la Salut Mental, Laia Arnal.
El president català ha definit la gestió de la salut mental com un "repte majúscul, que necessita sempre respostes majúscules", i també ha defensat que s'ha d'adaptar el sistema a les persones i no a la inversa.
Al final del seu discurs, Illa ha tingut unes paraules de record per al seu predecessor, l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès, que tenia "una implicació molt directa" en el Pla Nacional de Salut Mental, que es va aprovar en el seu mandat i el govern d'Illa ha donat continuïtat.
25 MILIONS D'EUROS
El president ha apostat per enfortir aquest pacte, i ha destacat que així ho ha fet el Govern, que ha destinat 25 milions d'euros als últims pressupostos de la Generalitat.
Ha sostingut que aquesta acció directa "no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals", arran del que ha comentat sobre les polítiques de dependència i d'accés a l'habitatge, i ha afegit que Catalunya va per bon camí.
També ha recordat com la pandèmia del 2020 va tenir un impacte en la salut mental i "el que durant anys moltes persones van viure en silenci, invisibilitzades, i fins i tot en algunes ocasions estigmatitzades, va passar a un lloc central en la conversa pública".