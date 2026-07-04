Illa anuncia el tancament de les Gavarres, que "en el pitjor dels escenaris" podria cremar sencer

GIRONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dissabte al matí que l'incendi que es va originar divendres a La Bisbal d'Empordà (Girona) ha arrasat 2.400 hectàrees de terreny forestal, té un potencial de 7.000 hectàrees i, "en el pitjor dels escenaris", podria afectar a la totalitat de l'Espai Natural Protegit dels Gavarres, de 30.000 hectàrees, del qual s'ha ordenat el tancament com a mesura de precaució.
En declaracions als mitjans des del Centre de Comandament Avançat, Illa ha dit que l'incendi de La Bisbal d'Empordà, que continua actiu, és "preocupant" i que actualment treballen en la seva extinció uns 440 efectius dels Bombers de la Generalitat, "el nombre de bombers que hi ha de guàrdia a Catalunya en un dia normal", als quals s'han sumat uns 100 efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME).
L'objectiu de la jornada és estabilitzar el flanc dret, encara que sense oblidar l'esquerre, que "és el que ha donat més problemes aquesta nit" perquè afecta més zones habitades i urbanitzacions, ha dit el president després de reunir-se amb els responsables dels efectius dels cossos de seguretat i emergències, així com amb les autoritats dels municipis afectats.
AFECTACIONS
Illa ha aclarit que no cal lamentar danys personals, més enllà de quatre bombers que han estat atesos per lesions lleus i que han pogut reincorporar-se a les tasques d'extinció: "No hi ha hagut cap afectació personal, que és el primer objectiu que sempre es busca en un incendi i és l'única cosa irreparable".
Quant a afectacions materials, Illa ha lamentat que l'incendi hagi cremat la masia de Ca Va marcar i hagi afectat a les urbanitzacions de Mas Ambros i Les Cabanyes, a Calonge (Girona), on s'ha cremat "completament" un habitatge i en moltes altres s'hi han registrat danys en tanques i jardins.
CONFINAMENT
Illa ha instat a la població dels set municipis confinats a seguir les recomanacions, a quedar-se a casa i no sortir, "per contraintuïtiu que sembli", atès que el màxim risc es produeix quan les persones es desplacen i s'exposen al foc.
En aquest sentit, ha dit que si al llarg d'aquest dissabte es poden flexibilitzar aquestes ordres es farà, i ha agraït als alcaldes que hagin actuat amb "coherència" en suspendre les activitats previstes per al cap de setmana en aquests municipis.
A més del tancament de l'accés a l'espai natural de les Gavarres el Govern no descarta fer extensible aquesta restricció a altres massissos i espais naturals de Catalunya a causa d'una nova ona de calor que s'allargarà fins dimecres i que obligarà a "extremar les precaucions".
DETINGUT
Sobre l'operari detingut per la seva presumpta relació amb l'origen d'aquest incendi quan estava fent una feina amb una serra radial prop d'una carretera, Illa ha dit que previsiblement passarà diumenge a disposició judicial i que l'empresa està "col·laborant" després que se li hagi requerit la informació pertinent.
A més, el president ha reiterat que "s'ha de reduir massa forestal" per evitar la propagació de grans incendis i que, en aquest sentit, des del Govern s'han impulsat mesures per millorar la gestió dels boscos mitjançant tales amb l'objectiu d'obrir corredors que evitin que les masses forestals estiguin connectades.
CAP ROIG I CANTADA D'HABANERES
Preguntat si es manté l'el Festival de Cap Roig, a Palafrugell (Girona) i la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell (Girona), Illa ha dit que fora del radi de confinament, que de moment es limita a set municipis, es poden realitzar "amb precaució" aquestes activitats.
No obstant això, ha anunciat que si en algun moment del dia cal prendre alguna mesura addicional es farà.