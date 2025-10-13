Illa anuncia un paquet de 10 milions per a les comarques de Tarragona afectades per la pluja

TARRAGONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un paquet de 10 milions d'euros d'ajuda directa als municipis, particulars i titulars d'explotacions que s'hagin vist afectats per les pluges a la província de Tarragona.
Ho ha dit en declaracions als mitjans aquest dilluns després de reunir-se amb el consell assessor del Pla INUNCAT i en la qual ha detallat que l'ajuda s'aprovarà aquest dimarts en el Consell Executiu del Govern i que tindrà criteris de "màxima flexibilitat".
Illa també ha informat que oferiran crèdits bonificats a través de l'Institut Català de Finances per un import de 50 milions d'euros que estaran disponibles el dilluns que ve per a aquelles persones que, fins que no rebin l'ajuda que s'aprovarà aquest dimarts, no disposin de liquiditat.
D'altra banda, es mantindrà la suspensió de l'activitat escolar i l'atenció sanitària no urgent en 4 de les 5 comarques afectades, sent el Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta les previngudes i el Baix Camp l'exclosa del perill.
Ha apuntat que la intensitat no ha estat la mateixa que va haver-hi aquest dilluns i ha assenyalat que la predicció per a aquest dimarts al matí és de "més normalitat, però encara amb previsió de pluges que poden ser fortes".
Finalment, ha explicat que demà quan la situació s'hagi normalitzat començarà a entrar "molt més material per poder ajudar a tota la neteja i recuperació d'infraestructura".