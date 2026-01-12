Illa anuncia que el Govern compra a la UB els terrenys per al futur Campus Clínic per 135 milions

DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS
Preveu començar les obres d'urbanització de l'entorn i la prolongació de la L3 el segon semestre de 2028
BARCELONA, 12 gen.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el Govern aprovarà aquest dimarts la compra dels terrenys del Servei Esports de la Universitat de Barcelona (UB), a la Zona Universitària de Barcelona, per situar el futur Campus de Salut Clínic-UB, per un valor de 135,25 milions d'euros.
Ho ha dit durant la seva intervenció en l'acte de constitució formal del Consorci Porta Diagonal-Campus Clínic, celebrat al Palau de la Generalitat, en el qual ha informat també que les obres d'infraestructures i urbanització a l'entorn del futur campus, incloent la prolongació de la L3 del Metro amb una estació amb accés directe a les instal·lacions, s'activaran el segon semestre de 2028 i finalitzaran aproximadament el 2033, segons el calendari previst.
A més, el Govern atorgarà una subvenció directa a la UB de fins a 17,5 milions d'euros per finançar la nova Facultat de Farmàcia, valorada en més de 152 milions, que no se situarà dins del complex del nou campus però sí molt a prop, en terrenys de la pròpia universitat al carrer Baldiri Reixac.
L'acte ha comptat amb representants dels integrants del consorci junt amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau; la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero; la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque; la consellera de Salut, Olga Pané; i la consellera d'Investigació i Universitats, Núria Montserrat.
El consorci el formen la Generalitat de Catalunya, el Consorci Hospital Clínic de Barcelona, la Universitat de Barcelona (UB), els ajuntaments de Barcelona, L'Hospitalet de Barcelona i Esplugues de Llobregat, la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el Servei Català de la Salut (CatSalut).
"El Consorci que avui constituïm és un pas important. És el compromís compartit per afrontar amb tota l'ambició el treball que tenim per davant. És també la constatació que som un país viu, amb embranzida i esperança", ha dit Illa.
METRO I INFRAESTRUCTURES
L'inici de les obres de la prolongació de l'L3 fins al centre d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) està previst per al segon trimestre de 2028, i actualment s'està actualitzant el projecte per donar accés directe al nou campus, així com a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues, com ja estava previst.
La primera fase de la prolongació, amb 500 milions d'euros de pressupost, tindrà una longitud de 2,5 quilòmetres i inclourà, a més de la parada Campus de Salut Clínic-UB/Sant Joan de Déu, l'estació Esplugues Centre, a la plaça Santa Magdalena d'aquesta localitat.
En el mateix període de temps es preveu iniciar les obres d'execució de les infraestructures i d'urbanització necessàries per poder iniciar les obres del campus en 2030, preparant el terreny i garantint l'adaptació dels serveis bàsics.
AVANÇ DEL CONCURS ARQUITECTÒNIC
El Govern ha treballat per accelerar el concurs internacional de projectes arquitectònics per al nou campus, que es convocarà al juliol, mig any abans del previst, mentre que entre setembre i novembre tindrà lloc la primera fase, amb la presentació dels equips i l'acreditació tècnica.
Després, 10 equips seleccionats tindran fins a abril de 2027 per desenvolupar les seves propostes inicials; d'entre aquests, 5 detallaran els seus projectes fins a desembre de 2027 i, si és necessari, es farà una fase final amb 2 equips per a correccions i millores; el guanyador es decidirà durant el primer trimestre de 2028, i se li adjudicarà un contracte d'uns 109 milions d'euros.
PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA
Al mateix temps, la Generalitat continua treballant en el Pla Director Urbanístic (PDU), que ordenarà 70 hectàrees no només del futur campus, sinó també del seu entorn, i que es redactarà i tramitarà entre aquest any i 2027, mentre els projectes constructius s'elaboraran entre 2027 i 2028 per encarar la licitació i execució de les obres, que començarien en 2030.
El PDU contemplarà la millora de l'accessibilitat amb major oferta de transport públic --com la prolongació del Metro, però també nous carrils bus-- i la transformació de grans infraestructures viàries en avingudes metropolitanes, així com la creació d'una xarxa d'eixos cívics i corredors verds que connectin Collserola amb la ciutat i nous equipaments, habitatge i activitat econòmica.
EL NOU CAMPUS
El Campus de Salut Clínic-UB inclourà el nou hospital, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB i la resta d'equipaments assistencials, universitaris, científics i d'investigació.
El calendari actual preveu la posada en funcionament del campus en 2035, començant les obres en 2030, amb una inversió global prevista al propi campus de 1.700 milions d'euros.
Les noves instal·lacions s'ordenaran mitjançant un pla funcional i d'espais la finalització dels quals està prevista per a juliol de 2026, i que serviran per ordenar la superfície total prevista de 300.000 metres quadrats, alhora que garanteixen la coherència entre necessitats assistencials, docents i d'investigació.
LA SEU DE VILLARROEL
El director general de l'Hospital Clínic, Josep Maria Campistol, ha explicat que el Clínic mantindrà l'activitat assistencial a la seva seu del carrer Villarroel, propietat de la UB, on hi haurà assistència primària amb especialista i "segurament" cirurgia major ambulatoria, zona diagnòstica i laboratoris.
Campistol ha assenyalat que la zona en la qual es troba --l'Esquerra de l'Eixample-- és una àrea amb la població molt envellida, per la qual cosa és "molt probable" que parteix de l'edifici de Villarroel es converteixi en un centre sociosanitari.
El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha explicat que el centre ja està treballant per redissenyar i garantir la continuïtat de la seva Servei d'Esports usant, entre altres, equipaments públics i ja està amb contacte amb administracions municipals de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat per usar uns terrenys propers al futur campus.