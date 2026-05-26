Illa anuncia que la Generalitat crea una Oficina de Protecció dels Drets Lingüístics

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dimarts que el Govern ha aprovat modificar l'estructura de la Conselleria de Política Lingüística per crear una Oficina de Protecció dels Drets Lingüístics per recollir denúncies per discriminació lingüística, tal com incloïa el Pacte Nacional per la Llengua, signat el maig de 2025.
Així ho han explicat Illa i el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en l'acte de balanç i commemoració del primer any d'aquest pacte, celebrat en el Palau de la Generalitat.
A l'acte també han assistit la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, i la secretària general de la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica, Maite Casado, així com altres representants institucionals i de la societat civil.
ÀMBIT LABORAL
Illa ha avançat que el Consell de Diàleg Social està concretant un "acord important" entre patronals i sindicats per a la promoció del català en l'àmbit laboral, del que espera poder donar detalls pròximament.
El president també ha destacat l'oferta "rècord" de 150.000 places per aprendre català que s'aconseguiran al llarg d'aquest any, així com que la llengua guanya 117.000 parlants freqüents en un context de creixement demogràfic, segons l'última Enquesta d'Usos Lingüístics.