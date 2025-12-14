Illa anima a donar a 'La Marató', un "exercici de solidaritat espectacular i ja tradicional"

BARCELONA 14 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha animat els ciutadans a donar aquest diumenge durant el programa benèfic 'La Marató de 3Cat', que ha definit com a "exercici de solidaritat espectacular i ja tradicional a Catalunya" per finançar la recerca en salut.
Ho ha declarat a TV3 des del pavelló de Fira de Barcelona on ha participat com a voluntari recollint donacions per telèfon amb altres polítics i ciutadans en general.
Illa ha agraït la implicació dels qui ja han donat, també perquè hi ha gent que "amb molt bona voluntat, fa l'esforç que pot".
El programa porta recaptats 3.314.190 euros fins aquest diumenge a les 19.00, amb donacions per telèfon, internet, transferència i Bizum.
La 34 edició del programa anual es dedica al càncer i omple més de 17 hores de programació de TV3, Catalunya Ràdio i la plataforma 3Cat.
Durant el dia hi intervenen desinteressadament polítics, famosos, metges i pacients, i hi ha entrevistes, actuacions i altres actes benèfics, com un partit de futbol.