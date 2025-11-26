Illa afirma que treballen en el decret de certificació oficial de la Llengua de Signes Catalana

BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimecres que el Govern treballa en el projecte de decret de certificació oficial de coneixements de Llengua de Signes Catalana (LSC), que preveu que s'elabori el 2026.
Ho ha dit al Palau de la Generalitat en l'acte de lliurament dels VI Premis de Foment de la LSC, que han distingit al periodista Guillem Carles, la professora i logopeda Pepita Cedillo, la Federació de Persones Sordes de Catalunya (Fesoca) i l'app SignApp de l'Associació d'intèrprets de llengua de signes de Catalunya (Acils).
Illa ha explicat que el decret de certificació oficial de la LSC té com a objectiu "normalitzar i professionalitzar", així com atorgar-li el reconeixement acadèmic que els correspon, segons ell.
També s'impulsarà una estratègia integral a favor de la LSC perquè, independentment de les circumstàncies, "hi hagi els recursos necessaris per garantir la plena inclusió a Catalunya".
"Una Catalunya que aspira a liderar no es pot permetre que milers dels seus ciutadans trobin dificultats quan es dirigeixen a l'administració, quan busquen treball o quan volen gaudir de la cultura", ha afegit.
NIVELLS EUROPEUS I NOVA PLATAFORMA
En la seva intervenció, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha assegurat que "ja estan treballant" en la definició dels nivells en el marc europeu de la LSC, i que s'acaben de publicar la versió web dels nivells B1 i B2.
A més, el 2026 posaran a la disposició dels docents de LSC l'Aula Mestra, una plataforma pública d'ensenyament amb materials didàctics específiques per treballar el coneixement general de la LSC i el seu ús en l'àmbit familiar i sanitari, entre altres.
PREMIS INDIVIDUALS
El periodista Guillem Carles ha estat reconegut per la seva tasca en l'àmbit periodístic i la seva llarga trajectòria en la difusió de la LSC.
Ha dit que el premi li anima "a seguir endavant", ha remarcat que el periodisme és un dret bàsic, també per a les persones sordes, i ha insistit que la LSC és un idioma més, que avança, creix i està viva, en les seves paraules.
També ha estat premiada 'ex aequo', per la seva tasca i trajectòria, la logopeda i professora Pepita Cevilla, que ha remarcat l'"orgull" i força que dona un premi com a aquest.
FESOCA I SIGNAPP
La Federació de Persones Sordes de Catalunya (Fesoca) ha estat reconeguda pel seu foment de la LSC; el seu president, Albert Casellas, ha destacat el "bagatge" de lluita i reivindicació de drets de la federació.
També ha instat a "tots els departaments de la Generalitat" a escoltar, veure i tenir al costat a les persones sordes, com a federació, com a entitat i com a col·lectiu.
Els Premis han guardonat també l'aplicació SignApp, de l'Associació d'intèrprets de llengua de signes de Catalunya (Acils), destinada a promoure l'aprenentatge de la LSC mitjançant una recopilació de glossaris específics.
La presidenta de l'Acils, Sara Costa, ha posat en valor l'objectiu "clar, seriós i rigorós" de l'aplicació, ha assegurat que és el resultat d'incomptables hores de treball i ha apuntat que sense subvencions i ajudes no seria possible.