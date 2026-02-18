Illa afirma que es preveuen 2 misses per la visita del Papa a Barcelona, una en la Sagrada Família

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu "rellevant" la visita que farà el papa León XIV a Barcelona al juny i ha dit que es preveu que hi hagi, en principi, 2 misses, una de les quals en la Sagrada Família, a l'espera de confirmació oficial per part del Vaticà.
Ho ha explicat en una entrevista aquest dimecres a La 2 Cat recollida per Europa Press, en què s'ha mostrat content per aquesta visita, que creu que serà important per a Barcelona.
Illa ha explicat que, en l'audiència que va mantenir l'any passat amb el summe pontífex, li va traslladar aquesta invitació, d'acord amb el cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella.
"Oficiosament es dona per descomptat que vindrà, diuen que els dies 9 i 10 de juny, i crec que és una visita molt rellevant", ha afirmat.
Ha avançat que hi haurà "en principi" una missa en la Sagrada Família per la finalització de la Torre de Jesús del temple expiatori, coincidint amb els actes de l'Any Gaudí, i una altra missa més.
"M'han dit oficiosament com seran les activitats, que s'està treballant, però ja ho anunciarà el Vaticà", ha afegit.