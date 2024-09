Illa afirma que l'Abadia de Montserrat "no es pot separar de l'esdevenir de Catalunya"

Inaugura amb Collboni, Prieto i l'abat l'exposició 'Montserrat, 1.000 anys' al Palau Robert



BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dilluns que l'Abadia de Montserrat "no es pot separar de l'esdevenir de Catalunya" i ha celebrat el seu mil·lenari.

Ho ha dit en inaugurar al Palau Robert de Barcelona l'exposició 'Montserrat, 1.000 anys' que commemora els 1.000 anys de la fundació de Montserrat, juntament amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'abat de Montserrat, Manel Gasch.

Illa ha destacat de Montserrat la persistència, la paciència, la humilitat, la senzillesa i l'acolliment que representa, al seu judici, en un món de canvis i "ple de massa arrogància", i ha assenyalat també la barreja de tradició amb una mirada a la modernitat de l'exposició.

"Els països amb més futur són els que tenen les arrels més sòlides", ha afegit el president.

En aquest sentit, ha assegurat que Montserrat "ha estat ferment positiu per a Catalunya" i ha apuntat que el mil·lenari té com a objectiu reconèixer-ho i desitjar que ho segueixi sent molts anys més.

A la inauguració han acudit la consellera de Cultura, Sònia Hernández; el delegat del Govern central, Carlos Prieto; els tinents d'alcalde de Barcelona Maria Eugènia Gay i Albert Batlle, i els expresidents de la Generalitat Jordi Pujol i Artur Mas, entre altres.

L'acte ha començat amb una actuació de l'Escolania de Montserrat, i els comissaris de l'exposició, Marc Sureda i Sergi Martín, l'han presentat i explicat els diferents espais que la formen.

JAUME COLLBONI

L'alcalde Jaume Collboni ha considerat un honor acollir l'exposició a la ciutat i ha assegurat que permetrà apropar als barcelonins la història de Montserrat i els seus mil anys.

"Ha de servir també perquè molts ciutadans de Barcelona renovin el seu vincle amb la muntanya i el monestir", ha dit.

MANEL GASCH

L'abat Manel Gasch ha destacat l"estreta relació del monestir amb Barcelona" i ha desitjat que l'exposició no es quedi a la capital catalana, sinó que viatgi a altres llocs d'Europa.

"Podem ser un ferment de cultura, de reconciliació, de valors humans que nosaltres basem en el cristianisme però que són vàlids per a tothom, perquè busquen el bé de la persona i de la societat", ha afegit.

L'EXPOSICIÓ

L'exposició 'Montserrat, 1.000 anys' recorre la història del monestir i es podrà visitar des d'aquest dilluns fins al 6 de gener.

Reflecteix aquesta trajectòria a través d'eines immersives interactives, peces audiovisuals i recursos escenogràfics de tecnologia digital.