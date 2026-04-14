Illa advoca per centres d'investigació "ben preparats" i transformar el coneixement en salut

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat aquest dimarts la necessitat de tenir centres d'investigació "ben preparats" i ha posat en valor que la investigació ha de servir per transformar el coneixement en salut, informa el Govern en un comunicat.
Ho ha dit en l'acte de cloenda del 30 aniversari de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) al Campus Ca Ruti de Badalona (Barcelona), on ha remarcat que "és en aquests moments quan es demostra tota la feina feta".
Ha afirmat que el Govern és "un govern prociència, a favor de la ciència"; ha destacat la necessitat de reivindicar i compartir la ciència i ha fet una crida a no només quedar-se en els riscos, sinó veure també les oportunitats.