La II Olimpíada Matemàtica Catalana Femenina reuneix 125 estudiants de secundària

BARCELONA 15 febr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 125 estudiants d'ESO i batxillerat han participat aquest dissabte a la II Olimpíada Matemàtica Catalana Femenina (OMCaF), celebrada a la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per visibilitzar el talent femení a les matemàtiques.

Els millor classificades del concurs, a més, podran participar al procés de selecció per l'European Girls Mathematical Olympiad (EGMO), ha informat la UPC en un comunicat.

Durant la jornada, les participants han competit en la prova de resolució de problemes matemàtics i han participat en la sessió 'Parla amb una matemàtica', on han conegut i interactuat amb matemàtiques de diferents sectors professionals.

Les medalles d'or han estat per a Vera Morancho i Dina Markhovskaya, guanyadores de la medalla de plata en l'edició anterior, i Abril Catalán, mentre que aquest any les medalles de plata han estat per a Yi Lu, Eulàlia Gaya i Esther Quintilla, i les de bronze per a Xingyi Chen, Valentina Sans i Júlia Borges.

L'objectiu de la jornada ha estat oferir a les participants l'oportunitat de resoldre problemes olímpics en un ambient distès, amb la finalitat "d'oferir una experiència matemàtica per trencar estereotips".