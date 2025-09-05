Igualtat recapta dades d'un presumpte crim masclista a Girona que elevaria a 26 les dones assassinades aquest any

MADRID 5 set. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri d'Igualtat està recollint dades d'un presumpte crim masclista a la província de Girona que, si es confirma, elevaria a 26 les dones assassinades aquest any per violència de gènere i a 1.320 des del 2003.
Així ho ha informat la Delegació del Govern central contra la Violència de Gènere en un missatge a X. Segons dades del departament que dirigeix Ana Redondo, es tractaria del tercer assassinat per violència masclista d'aquest any a Catalunya.
En aquest sentit, els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona estan investigant la mort violenta d'una dona aquest dijous al matí a Lloret de Mar (Girona) i han detingut una persona suposadament implicada amb la mort, segons han confirmat aquest divendres fonts coneixedores a Europa Press.
Els Mossos s'han dirigit al lloc dels fets i han comprovat que hi havia "una persona morta amb signes de violència", i la DIC de la Regió Policial de Girona s'ha fet càrrec del cas. El cas està sota secret d'actuacions i ja s'han fet les primeres investigacions, entre les quals la reconstrucció dels fets al domicili, un apartament turístic de la localitat.