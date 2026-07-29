Igualtat investiga si la mort d'una dona a Barcelona és un crim masclista

MADRID 29 jul. (EUROPA PRESS) -
La Delegació de Govern central contra la Violència de Gènere investiga si la mort d'una dona al barri de Sant Martí de Barcelona aquest dimarts és un crim masclista, segons ha informat a X.
El Mossos d'Esquadra van rebre l'avís dimarts a les 19.47 hores per una agressió en un domicili del carrer Andrade i, en desplaçar-s'hi, els agents van localitzar una dona ferida de gravetat que, després de ser atesa pels serveis d'emergència, va acabar perdent la vida.
La policia catalana ha detingut aquest dimecres un home per la seva presumpta relació amb la mort de la dona i la investigació per aclarir els fets continua oberta.
Des de començaments d'any ja s'han confirmat 31 crims masclistes a Espanya.