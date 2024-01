Igualtat investiga el crim d'una dona a Torroella de Montgrí (Girona) per presumpta violència de gènere

MADRID, 31 gen. (EUROPA PRESS) -

La Delegació del Govern central contra la Violència de Gènere investiga com un presumpte cas de violència de gènere la mort d'una dona de 44 anys que van trobar diumenge sense vida en un vehicle a la província de Girona. Si es confirma, seria la segona dona assassinada aquest 2024.

Els Mossos d'Esquadra van trobar diumenge el cos d'una dona sense vida en un vehicle a Torroella de Montgrí (Girona) i dimarts van detenir un home per la seva presumpta relació amb el cas.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Girona s'ha fet càrrec de la investigació, i segons les primeres informacions la víctima i el presumpte autor "eren parella".

El 12 de gener va ser assassinada per violència de gènere una dona de 56 anys a Màlaga. Segons Igualtat, no tenia fills menors ni hi havia denúncies prèvies. Per tant, si es confirma el cas de Torroella, seria la segona dona víctima d'un crim masclista aquest any.

Igualtat també va confirmar el 15 de gener el presumpte assassinat de dos germans, una nena de 7 anys i un nen de 10 anys, pel seu pare a Barcelona el 6 de gener. Tampoc no hi ha denúncies per violència de gènere contra el seu presumpte agressor.