Igualtat investiga com un crim masclista el cas d'una dona a Barcelona, que elevaria a 43 les assassinades el 2025

Marta Fernández - Europa Press
MADRID 9 des. (EUROPA PRESS) -
La Delegació del Govern central contra la Violència de Gènere investiga com un presumpte crim masclista el cas d'una dona presumptament assassinada a Barcelona. Si es confirma, elevaria a 43 les víctimes d'aquest 2025 i a 1.338 des del 2003, quan es van començar a recaptar dades.
Així ho ha informat aquest dilluns a través de les xarxes socials la Delegació del Govern central contra la Violència de Gènere. Aquest nou cas se suma a dos més de la setmana passada a Sevilla i Toledo, que encara no han estat confirmats com a violència masclista.
L'última actualització de l'estadística del Ministeri d'Igualtat va ser el 3 de desembre i es correspon amb la confirmació del cas de violència de gènere d'una dona de 29 anys, presumptament assassinada pel seu cònjuge a Alacant. La víctima tenia una filla menor d'edat i no hi havien denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte agressor.
En aquest sentit, el Ministeri d'Igualtat va confirmar al novembre set assassinats per violència de gènere, el segon mes del 2025 amb més casos, superat pel juny, amb vuit.