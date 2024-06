Igualtat investiga un cas de violència masclista a Girona, que elevaria a 16 les assassinades aquest any

MADRID, 20 juny (EUROPA PRESS) -

La Delegació del Govern central Contra la Violència de Gènere investiga com un presumpte crim masclista el cas de la dona de 64 anys presumptament assassinada a la província de Girona.

Si es confirmés, seria la víctima número 16 d'aquest any i la 1.260 des del 2003, quan es van començar a recollir dades.

A més a més, aquest cas s'afegiria a les set dones presumptament assassinades per violència de gènere aquest any a Catalunya. Es tracta d'un 46,7% del total i de la comunitat autònoma amb més víctimes, seguida per Andalusia, amb tres casos (20%).

Precisament, el Ministeri d'Igualtat ha confirmat aquest mateix dijous com a crim masclista el cas de la dona trobada morta dimecres al seu domicili de Soto del Real (Madrid), on també hi havia el cadàver del seu marit.

Segons ha informat el departament d'Ana Redondo, estaven en procés de separació i no hi ha antecedents ni denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte agressor.