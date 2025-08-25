Igualtat i Feminisme impulsa una jornada al Macba sobre el creixement de l'extrema dreta

BARCELONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat celebrarà el proper 14 d'octubre, al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), la jornada 'Drets Humans i Extrema Dreta' per analitzar el creixent impacte dels discursos d'odi i de les ideologies reaccionàries a escala internacional, estatal i local, informa en un comunicat aquest dilluns.
La jornada, que tindrà lloc de 18 a 20.30 hores i que està oberta al públic, pretén posar de manifest que "es necessiten més drets, més respecte, més llibertat i més comunitat per poder viure en una societat justa i igualitària lliure de discursos d'odi".
Segons la directora general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans, Noa Monràs, "l'avanç de l'extrema dreta i la normalització dels discursos d'odi posen en risc la convivència democràtica i els valors que sostenen els drets humans".
L'acte s'obrirà amb una benvinguda institucional a càrrec del Macba i una intervenció del Departament d'Igualtat i Feminisme; a continuació, la periodista i investigadora Patricia Simón impartirà la conferència inaugural.
Després tindrà lloc una taula rodona per analitzar l'auge de l'extrema dreta des de diferents perspectives territorials i polítiques, moderada per la periodista Jordina Arnau, i en l'acte de clausura hi haurà una nova intervenció institucional de la Conselleria.